Ricci a Cronache di Spogliatoio: «Mi ispiro a Lobotka e Rodri, Modric già fondamentale. Su Max Allegri…». Le ultimissime

Ricci e l’impatto Milan: “Mi sto trovando benissimo”

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Cronache di spogliatoio’ del suo primo mese in rossonero, esprimendo grande entusiasmo e soddisfazione. “Al Milan mi sto trovando benissimo”, ha dichiarato Ricci, sottolineando di essere stato accolto alla grande da tutti, dai compagni allo staff. L’aspetto che lo ha più colpito è l’intensità che viene messa in ogni allenamento, creando una sana competizione interna che alza il livello di tutti. Questo si è tradotto in campo, come si è visto nelle amichevoli e nel match di Coppa Italia contro il Bari, un’esperienza che per lui è stata “emozionante”.

Il Rapporto con Allegri e l’Ammirazione per Modrić

Ricci ha espresso un grande legame con l’allenatore Massimiliano Allegri, con cui si è creata un’immediata affinità. “Con Allegri c’è stata subito una grande affinità”, ha raccontato il centrocampista, evidenziando il lato più scherzoso del tecnico fuori dal campo, un umorismo tipico toscano che li accomuna. Tuttavia, la cosa più importante che Allegri sta trasmettendo alla squadra è il “senso della vittoria”.

Nel suo racconto, Ricci ha riservato parole di profonda ammirazione per Luka Modrić. L’ex Real Madrid, secondo Ricci, è già una figura importantissima all’interno dello spogliatoio. “Fa certe cose con una naturalezza che fa impressione”, ha commentato Ricci, che ha anche rivelato un simpatico aneddoto: i due si sono confrontati sulla ricerca di una casa a Milano, un aspetto della vita quotidiana che li accomuna.