Ricci, elogio assoluto a Luka Modric: «È il giocatore più forte che ho incontrato. Ecco cosa mi ha colpito di lui»

Donadoni bacchetta il Milan dopo il pareggio contro il Parma: sulla prestazione dei rossoneri l'ha detto veramente!

Ricci a Rai Sport: «Con Allegri sta andando molto bene, è un grande allenatore. Modric il calciatore più forte con cui ho giocato. Su Leao e l'impatto con Gattuso...»

Gullit bacchetta il Milan e critica Zirkzee: «Il Manchester United è stata una decisione sbagliata e vi spiego il motivo. Sui rossoneri...»

Marinozzi non ha dubbi: «Il secondo gol del Parma una squadra come il Milan non può subirlo». Poi boccia Fofana

18 minuti ago

Ricci, centrocampista del Milan, ha esaltato Luka Modric nell’intervista concessa a Rai Sport dal ritiro della Nazionale: le dichiarazioni

Samuele Ricci, centrocampista del Milan tornato nel giro della Nazionale, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Rai Sport in cui ha commentato l’impatto e la presenza del Maestro croato Modric nello spogliatoio rossonero.

La potenza di Modrić a 40 anni

Ricci non usa mezzi termini per definire il compagno:

«Luka è il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Al di là della qualità, mi ha colpito la sua umiltà, l’importanza che dà a ogni compagno e la disponibilità che dà. A quarant’anni non penso siano cose scontate, e credo siano gli aspetti da rubargli».

Il giovane centrocampista rossonero ha poi dettagliato cosa rende Modrić un campione senza tempo:

«Tante cose. La tecnica risalta, ma colpisce l’intelligenza, anche in fase di non possesso. Come ho detto prima, a quarant’anni non è scontato correre come tutti gli altri, se non di più».

LE DICHIARAZIONI DI RICCI

