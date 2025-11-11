Ricci, elogio assoluto a Luka Modric: «È il giocatore più forte che ho incontrato. Ecco cosa mi ha colpito di lui»

Ricci, centrocampista del Milan, ha esaltato Luka Modric nell’intervista concessa a Rai Sport dal ritiro della Nazionale: le dichiarazioni

Samuele Ricci, centrocampista del Milan tornato nel giro della Nazionale, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Rai Sport in cui ha commentato l’impatto e la presenza del Maestro croato Modric nello spogliatoio rossonero.

La potenza di Modrić a 40 anni

Ricci non usa mezzi termini per definire il compagno:

«Luka è il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Al di là della qualità, mi ha colpito la sua umiltà, l’importanza che dà a ogni compagno e la disponibilità che dà. A quarant’anni non penso siano cose scontate, e credo siano gli aspetti da rubargli».

Il giovane centrocampista rossonero ha poi dettagliato cosa rende Modrić un campione senza tempo:

«Tante cose. La tecnica risalta, ma colpisce l’intelligenza, anche in fase di non possesso. Come ho detto prima, a quarant’anni non è scontato correre come tutti gli altri, se non di più».

