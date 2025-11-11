Ricci, sintonia perfetta con Allegri: «Abbiamo lo stesso senso dell’umorismo e la sua mano si vede. Sul mio ruolo dico questo»

Ricci, centrocampista del Milan, ha sottolineato la perfetta sintonia con il tecnico Massimiliano Allegri e fatto chiarezza sul suo ruolo

Samuele Ricci, centrocampista del Milan di ritorno in Nazionale, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport in cui ha espresso grande stima per l’allenatore Massimiliano Allegri, evidenziando il bel feeling che si è creato tra i due.

Il Rapporto Con Allegri E La sua impronta

Ricci ha descritto il rapporto con il tecnico livornese, sottolineando anche la comune provenienza geografica:

«Ci capiamo bene, abbiamo anche lo stesso senso dell’umorismo. Sta andando molto bene, è un grande allenatore e non lo devo dire io: sta creando qualcosa di importante».

Il centrocampista ha riconosciuto i meriti di Allegri nel risollevare la squadra: «Il Milan arrivava da un anno complicato e adesso penso che stiamo facendo molto bene». Nonostante gli alti e bassi (“abbiamo perso un po’ troppi punti”), la conclusione è netta: «però la mano del mister si vede».

Regista o mezzala: la sua versatilità

Sulla sua posizione in campo, Ricci ha ribadito la sua duttilità:

«Bella domanda… Penso di poter fare entrambi i ruoli, in base a cosa viene chiesto. Oggi tanti giocano con le mezzali di inserimento, ma anche di costruzione. Posso fare entrambi i ruoli».

LE DICHIARAZIONI DI RICCI