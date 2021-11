Trevisani: «Il Milan farà una grande stagione anche senza Champions»

Riccardo Trevisani è convinto che il Milan farà un grande campionato nonostante la delusione del percorso in Champions League

Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha analizzato il percorso del Milan al netto della probabile delusione europea. Queste le sue parole:

«Diciamo che il girone del Milan è diviso in due, il Liverpool e le altre 3 che stanno a loro modo deludendo tutte, un po’ meno il Porto da cui ci si aspettava meno. Il Milan ha fatto un punto in 4 partite, e al netto degli errori terrificanti di Cakir nella partita contro l’Atletico Madrid, poteva fare qualcosa di più. Secondo me è fisiologico che nella testa di una squadra che ha fatto 10 vittorie e un pareggio in campionato, un pochino di mordente in meno la Coppa lo possa dare in questo momento dove sei nettamente avanti in campionato e indietro in Champions in un girone difficile. Inesperienza della rosa? Sicuramente c’è anche questo fattore dato che il livello si alza rispetto alla Serie A. Sono convinto che il Milan farà comunque una grande stagione e la gara contro l’Atletico Madrid è stata decisiva. Avesse vinto quella, o quantomeno non persa, avrebbe fatto due gare diverse anche contro il Porto. Ora il derby deciderà tutto».