Gentile: «Il Milan non ha perso autostima nonostante la Champions»

Riccardo Gentile, noto giornalista di Sky Sport, ha parlato del rendimento del Milan in campionato: le sue parole

«Il Milan è rimasto imbattuto e ha recuperato due punti al Napoli, e non era scontato. Ha giocato bene un derby intenso, bello da vedere e con una velocità sopra la media. A punti avrebbe meritato di vincere l’Inter, ma è proprio da queste partite che vedi la forza di una squadra. Poi anche aver un piede fuori dalla Champions non ha condizionato i rossoneri, e questo non ha fatto perdere autostima al gruppo, mantenendo sempre alta l’attenzione nel campionato italiano».