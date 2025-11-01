Ricavi Milan, rossoneri nella storia: superati per la prima volta i 100 milioni di euro dalle sponsorizzazioni. Il dettaglio

Ricavi Milan, i rossoneri entrano nella storia superando i 100 milioni di euro sotto il profilo delle sponsorizzazioni. I dettagli

Il Milan ha tagliato un traguardo finanziario cruciale e storico. Come titola in prima pagina Il Sole 24 Ore questa mattina, il club rossonero ha superato per la prima volta nella sua storia la soglia dei 100 milioni di euro di ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni.

Il noto quotidiano economico ha analizzato la crescita esponenziale del club: «Le sponsorizzazioni nel bilancio civilistico sono salite dagli 80,8 milioni di due anni fa ai 91,1 milioni dell’ultimo esercizio». Aggiungendo altre voci, come le royalties, il totale ammonta a 97,2 milioni, registrando un «incremento di quasi il 13 per cento».

Ricavi Milan, il contributo Emirates e la strategia commerciale

Il «superamento della soglia dei 100 milioni effettivi» è il risultato di «accordi finalizzati nelle ultime settimane, che hanno capitalizzato il potenziale del marchio Ac Milan». Tra questi spicca il rinnovo con Emirates fino al 2030, un accordo che garantirà al club 35 milioni di euro all’anno dalla compagnia aerea.

Il Sole 24 Ore sottolinea che questo incremento dei ricavi da partnership è basato sulle strategie impostate negli anni dall’AD Giorgio Furlani e dal Chief Commercial Officer Maikel Oettle. Le loro politiche hanno portato il Milan a contare su ben 44 partner, con un «valore medio per collaborazione aumentato di oltre il 23% rispetto alla stagione precedente».

Questa strategia vincente ha portato anche al riconoscimento internazionale: Football 50 di Brand Finance ha indicato il Milan come il «club europeo con la maggiore crescita di brand value tra il 2021 e il 2025», con un «balzo di oltre il 160 per cento».