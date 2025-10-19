Milan Emirates, lo storico accordo va avanti: tutti i dettagli e le cifre

Milan Emirates, incassi da urlo per il club rossonero! Che cifre dopo il rinnovo dello storico accordo

Il Milan ha messo a segno un colpo fondamentale, non sul campo da gioco, ma nel cruciale settore commerciale: il rinnovo della storica partnership con Emirates. L’accordo, ufficializzato in settimana, blinda il legame con la compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, che continuerà a essere Main Sponsor sulle gloriose maglie rossonere per i prossimi anni.

Quella tra il club sette volte campione d’Europa e il colosso di Dubai non è una semplice sponsorizzazione, ma una vera alleanza che affonda le radici nel tempo, essendo iniziata nel settembre 2007 (con il logo sulla maglia dal 2010). Con questo nuovo contratto quinquennale, la scadenza del rapporto si spingerà almeno fino al 2031, trasformando questo binomio in una delle collaborazioni più longeve e redditizie nel panorama calcistico europeo.

Dai 30 Milioni Attuali a 40 con i Bonus: Il Milan Sorpassa Tutti in Serie A

Le cifre dell’intesa sono impressionanti e testimoniano la crescita del valore del marchio del Diavolo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attuale accordo garantisce alle casse del club circa 30 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il nuovo contratto prevede un sensibile aumento, proiettando il Milan al vertice della classifica degli introiti da maglia in Serie A.

Si stima che, a partire dalla stagione 2026/2027, l’incasso fisso garantito da Emirates salirà a 35 milioni di euro. Inoltre, grazie ai bonuslegati a obiettivi sportivi e risultati di squadra, la cifra complessiva annua potrebbe toccare i 40 milioni di euro entro la scadenza.

Strategia Globale e Solidità Finanziaria

Il rinnovo, guidato dalla dirigenza del club, tra cui il CEO Giorgio Furlani– figura chiave nel consolidamento finanziario della società sotto la proprietà RedBird –, non è solo una vittoria economica, ma anche strategica. Consolidare una partnership così forte con un brand globale come Emirates conferma l’attrattiva internazionale del club e fornisce una base finanziaria solida per i progetti futuri, incluso il mercato e le infrastrutture. Il successo commerciale del Milan “corre forte anche fuori dal campo”, come sottolineato dagli analisti sportivi, un segnale di salute e ambizione globale.