Riapertura stadi, Pres. Dal Pino: «Il calcio merita rispetto»

Riapertura Stadi, il Presidente della Lega Dal Pino si scaglia contro il Governo in merito alla riapertura degli stadi: le sue parole

«Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta: il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose dialogando. A luglio abbiamo fatto con i migliori consulenti in circolazione uno studio di 300 pagine su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso»

Con queste dichiarazioni rilasciate a Radio Deejay, il Presidente della Lega Serie A, Paolo dal Pino, si scaglia contro il Governo, soprattutto nei riguardi del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, reo di non considerare prioritaria un’industria con «grande gettito tributario e previdenziale, che dà lavoro a 300.000 persone fra diretto e indiretto e rappresenta un fenomeno sociale importante».

Il Presidente si domanda soprattutto come si possa far la coda per entrare nella metro, e così a scuola, negli autobus, nelle aziende e perché, al contrario, lo stadio non possa comprendere persone distanziate di almeno cinque posti tra l’una e l’altra. Dal Pino auspica dunque soluzioni a stretto giro di posta per impedire una crisi ancor più violenta verso il sistema calcio.