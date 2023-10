Retroscena Tonali: si è presentato in Procura con quel certificato

Retroscena Tonali: l’ex centrocampista del Milan si è presentato in Procura con un certificato che ne attesta la ludopatia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, spunta un interessante retroscena relativo alla deposizione di Sandro Tonali sul caso scommesse.

L’ex Milan si è presentato in Procura con un certificato che ne attestava la marcata ludopatia. Proprio come Fagioli, anche il classe 2000 ha iniziato un percorso terapeutico per uscirne.