Retroscena Pulisic: videochiamata negli USA con un giocatore della Juventus. Ecco il siparietto con il compagno di Nazionale

Come raccontato dal video pubblicato dalla Juventus su Youtube, i bianconeri sono in ritiro negli USA proprio come il Milan e i due club si affronteranno il 27 luglio.

Video che racconta tanti retroscena, tra cui la chiamata di Weah al compagno di Nazionale Pulisic.