Retroscena Pioli: così ha migliorato il punto debole di Leao. Il tecnico del Milan è riuscito a far esplodere il portoghese

Nell’esplosione di Rafa Leao al Milan gran parte del merito va a Pioli.

Come racconta La Gazzetta dello Sport: Pioli, che lo ha aiutato a crescere, lo aiuta anche a non essere mai soddisfatto, perché l’indolenza stata a lungo un tratto apparente del carattere di un giocatore che ha qualità per arrivare al top, come il suo stesso allenatore dice. Ma non deve mai essere soddisfatto e in questo deve prendere esempio dai senatori che ha accanto, Ibrahimovic e Giroud.