Retroscena Maldini: vuole essere più coinvolto nelle decisioni ai vertici. Anche questo aspetto nella trattativa per il rinnovo

Come riferisce il Corriere dello Sport ci sarebbe un aspetto in particolare nelle trattative tra Maldini e il Milan per il rinnovo.

Maldini tra le altre richieste vorrebbe essere maggiormente coinvolto nelle decisioni ai vertici del club, e sembra che Gerry Cardinale sia predisposto al dialogo per il bene comune.