Retroscena Kalimuendo: nel 2022 vicino al Milan, ora sarà avversario in Europa League

Da possibile acquisto ad avversario. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è stato Kalimunendo. Il retroscena della trattativa che poteva portarlo in rossonero:

come riportato da Calciomercato.com era entrato in rotta Milan come alternativa giovane e di qualità per l’attacco già quando nel 2022, dopo due buone stagioni in prestito al Lens da 19 gol e 5 assist complessivi, il suo nome era accarezzato come uno dei giovani talenti più interessanti del panorama europeo. La sua strada si era poi incrociata con il Rennes, prossima avversaria dei rossoneri in Europa League, che lo aveva portato a casa per 20 milioni.