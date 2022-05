Retroscena Cardinale: in Piazza Duomo a festeggiare lo scudetto tra i tifosi. Il Corriere della Sera mostra la foto

Come testimoniato dalla foto pubblicata stamane dal Corriere della Sera il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale ha festeggiato lo scudetto insieme ai tifosi in Piazza Duomo.

Cardinale non ha naturalmente solo festeggiato: ha la- vorato alla chiusura della trattativa che, come detto, è in dirittura d’arrivo almeno per quanto riguarda il signing, le firme che fissano il valore, che avverrà nei prossimi giorni. Per il passaggio delle quote vero e proprio ci vorrà un po’ più di tempo: potrebbe essere a settembre.