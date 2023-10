Retroscena Calafiori: «Avevo offerte da club più blasonati, ecco perchè ho scelto il Bologna»

Riccardo Calafiori accostato anche al Milan sul mercato prima di scegliere il Bologna, ha motivato così la sua scelta. Il retroscena

«Con Fonseca ho esordito, Mourinho mi ha forgiato dal punto di vista caratteriale, con Thiago Motta ho provato cose che tatticamente non avevo mai visto. Alleniamo la solidità difensiva e in partita si vede: è il segnale di una squadra unita. Nunziata lo avevo già avuto nelle Nazionali giovanili, mi ha fatto piacere ritrovarlo. Quella in Svizzera è stata un’esperienza fondamentale per la mia crescita calcistica e personale. Una scelta che rifarei, perché mi ha permesso di avere continuità: cerco sempre di andare in squadre in cui posso avere spazio. Anche in estate ho saputo dell’interesse di club magari più blasonati, ma magari sarei andato a fare la metà delle partite. Ho scelto Bologna, ho firmato per quattro anni e sono contentissimo di giocare per il Bologna»