Retegui in pole per il ruolo da centravanti dell’Italia all’Europeo: le riflessioni dell’ex obiettivo del Milan dopo l’amichevole con il Venezuela

Mateo Retegui è in pole position per il ruolo da centravanti dell’Italia all’Europeo e ne ha parlato ai microfoni della Rai dopo l’amichevole vinta per 2-1 contro il Venezuela. Ecco le parole dell’ex obiettivo del mercato Milan:

PAROLE – «Sono molto contento, perché abbiamo giocato una partita dura e abbiamo vinto. Ora riposiamo un po’ e pensiamo alla partita di domenica. Devo essere tranquillo, con i piedi per terra, continuare così, lavorare tanto e aiutare la squadra quando gioco»