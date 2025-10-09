Repubblica Ceca Croazia, Modric in campo stasera. L’obiettivo del quinto Mondiale e i numeri da fenomeno del fuoriclasse del Milan. Ultime

Luka Modric, a 40 anni, continua a sfidare le leggi del tempo, rimanendo un pilastro insostituibile sia per il Milan che per la nazionale croata. Per lui, il calcio è vita, e la sua devozione al gioco lo rende un “quarantenne splendido” che non concepisce riposo o turnover. La sua incredibile longevità e l’influenza in campo sono al centro dell’attenzione in questa sosta per le nazionali.

OBIETTIVO QUINTO MONDIALE

Questa sera a Praga, Modric guiderà la Croazia in una gara cruciale per le qualificazioni al suo potenziale quinto Mondiale. La Croazia si trova in testa al Gruppo L, con una partita in meno e una differenza reti nettamente superiore rispetto alla Repubblica Ceca, grazie anche al 5-1 inflitto nel match d’andata. Un risultato in cui Modric ha contribuito con un rigore, a dimostrazione della sua centralità. La Repubblica Ceca, che non perde in casa dal 2022, è costretta a vincere, mentre alla Croazia, che celebrerà le 100 panchine del CT Dalic, basterebbe anche un pareggio, vista la facilità dei prossimi impegni.

NUMERI DA FENOMENO

La fotografia dei numeri di Modric è impressionante: a breve raggiungerà le 200 presenze in nazionale, un traguardo toccato finora solo da Cristiano Ronaldo. Negli ultimi 16 mesi, Modric ha giocato 13 delle 15 partite della Croazia, rimanendo in campo per l’83% dei minuti totali (1.132 su 1.350). Con il Milan, ha riposato solo in Coppa Italia, giocando ben il 95% dei minuti in campionato (513 su 540). Una presenza costante e un rendimento che superano ogni aspettativa.

L’AMMIRAZIONE DI DALIC

Il CT croato Zlatko Dalic non nasconde la sua sincera ammirazione: «Luka continua a sorprenderci. Penso anche a ciò che sta facendo al Milan, ha sollevato l’intera squadra portandola su una dimensione più elevata. Gioca sempre e sempre per 90 minuti, una cosa che va oltre le più ottimistiche aspettative. Luka ha ripreso a mostrare la sua forza, il suo carattere, la sua qualità. Posso solo sperare che resti sano, perché sarà utilissimo tanto a noi come al Milan»

Le parole di Dalic riflettono la percezione generale: Modric è il regalo più grande che l’estate ha portato a squadre come il Milan, capace di infondere una nuova vitalità e leadership. Il suo impatto, il suo carisma e la sua capacità di trascinare i compagni lo rendono una figura leggendaria, ancora pienamente al centro del palcoscenico calcistico mondiale, pronto a inseguire nuovi traguardi.