Report Milan: allenamento a ranghi ridotti, intensità e amichevole con la Primavera. Ecco i dettagli dell’allenamento rossonero

Ritrovo a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento, effettuato anche nella giornata odierna a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri impegnati con le nazionali.

REPORT – Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha proseguito il riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche eseguite con l’ausilio delle sagome, al termine la squadra ha disputato una partita di allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera.