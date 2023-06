Repice sull’addio di Tonali: «Ecco cosa resta da capire». Le parole del radiocronista sul futuro del centrocampista azzurro

Francesco Repice ha parlato sul suo profilo Instagram del trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Ecco le parole del radiocronista:

«È ovvio che non si possa parlare di scelta di cuore ma si debba parlare di una scelta di un altro tipo: insomma capisco che da 2 milioni a praticamente 10 milioni l’anno, con i bonus, la differenza di ingaggio sia tantissima. Ora resta da capire obiettivamente cosa significhi o cosa possa significare giocare a San Siro piuttosto che a Newcastle, cosa significhi giocare con la maglia rossonera piuttosto che con quella rispettabilissima del Newcastle, cosa significhi giocare a San Siro con la maglia del Milan e in Champions, cosa significhi giocare con la maglia del Newcastle in Champions. È tutto lì, il discorso è tutto lì»