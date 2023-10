Repice sicuro: «Ecco la favorita numero uno per lo scudetto». Le parole del giornalista sul campionato e non solo

Francesco Repice ha parlato ai microfoni di News.Superscommesse.it della favorita per la lotta scudetto (di cui fa parte anche il Milan): ovvero l’Inter. Ecco le sue parole:

«Sì, assolutamente sì. Ha una rosa profonda, un organico forte e una guida tecnica continua. Non ha subìto scossoni particolari a livello di mercato e societario. Non ha vinto ancora il campionato con Simone Inzaghi ma ci è andato vicino. E ha fatto una finale di Champions League. Ha vinto poi diverse coppe in Italia (due sia di Coppa Italia sia di Supercoppa Italiana, ndr). Quindi credo sia la favorita numero uno per vincere il campionato».