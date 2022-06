Renato Sanches Milan: il PSG può offrire 30 milioni e prenderselo. I rossoneri sperano in un mancato affondo dei parigini

Il Corriere della Sera scrive che Renato Sanches da tempo ha detto sì all’offerta del Milan.

Occorre però fare in fretta, considerando l’interesse del Psg, finora non concretizzatosi in una proposta ufficiale scritta (per fortuna del Milan: i francesi metterebbero sul piatto 30 milioni contro i 18 del Diavolo).