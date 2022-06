Renato Sanches si chiude a giugno: 15 milioni al Lille. Le ultime sul probabile approdo del portoghese in rossonero

Un affare non fatto, non chiuso, ma ben avviato: Renato Sanches in rossonero si può chiudere a giugno.

Milan e Lille si sono parlati e la valutazione non dovrebbe andare lontano dai 15 milioni di cui si è parlato negli ultimi giorni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.