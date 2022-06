Renato Sanches Milan: ha chiesto meno soldi pur di vestire rossonero. Il portoghese ha ridimensionato le proprie pretese

Renato Sanches è destinato a vestire la maglia del Milan. Ieri Rafael Leao lo ha quasi ufficializzato con un commento sotto l’ultimo post su Instagram del portoghese.

Come racconta La Gazzetta dello Sport per sposare la causa rossonera ha scelto di ridimensionare le proprie pretese in termini d’ingaggio, le stesse che avevano impedito il trasferimento a gennaio.