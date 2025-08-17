Reijnders, l’ex Milan strega Guardiola: esordio da sogno al Manchester City. Gli elogi dello spagnolo

Reijnders, l’ex centrocampista del Milan ha stregato Guardiola nell’esordio con gol e assist contro il Wolverhampton

Un esordio scintillante, un gol e un assist: Tijjani Reijnders non poteva immaginare un battesimo migliore con la maglia del Manchester City in Premier League. L’ex centrocampista del Milan, approdato in Inghilterra questa estate, ha subito conquistato i cuori dei tifosi e, soprattutto, la fiducia di Pep Guardiola, artefice della netta vittoria per 4-0 contro il Wolverhampton. Un risultato che non solo proietta i Citizens verso l’alto, ma che evidenzia l’impatto immediato del talento olandese.

La partita contro i Wolves ha mostrato tutte le qualità per cui il Manchester City ha deciso di investire pesantemente su Reijnders. La sua velocità e la sua capacità di inserirsi hanno creato costantemente pericoli per la difesa avversaria, culminando nel primo gol in Premier League e in un assist decisivo. Una prestazione maiuscola che ha spinto Pep Guardiola a tessere le lodi del suo nuovo gioiello nel post-partita, come riportato dal sito di Alfredo Pedullà.

Le parole del tecnico spagnolo sono un vero e proprio inno al talento di Reijnders: “Prestazione davvero buona. Un ragazzo adorabile che ha lasciato il segno fin dal primo giorno. Con la sua velocità può dare una mano a centrocampo. Al Milan e in Nazionale è stato eccezionale. Sapevamo che sarebbe stato un acquisto di punta per i prossimi anni del Manchester City, è uno dei migliori acquisti della storia del club”. Un’investitura importante che sottolinea la fiducia incondizionata di Guardiola nelle capacità dell’ex rossonero.

Per il Milan, la partenza di Reijnders rappresenta un capitolo chiuso, seppur con il ricordo di un giocatore che ha saputo lasciare il segno anche a Milano. Con Igli Tare ora nel ruolo di Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, i rossoneri stanno già lavorando per ridefinire il proprio centrocampo e la propria identità di gioco. La partenza di un talento come Reijnders è sempre un dispiacere per i tifosi, ma l’ottima plusvalenza realizzata dal Milan su un giocatore arrivato dall’AZ Alkmaar per soli 19 milioni di euro nell’estate 2023, dovrebbe in parte mitigare la delusione. Reijnders, in due stagioni in rossonero, aveva collezionato 76 presenze e 9 reti, diventando un pilastro fondamentale del centrocampo.

Il futuro di Tijjani Reijnders sembra ora dipinto di azzurro cielo, i colori del Manchester City. Con un Pep Guardiola così entusiasta e un esordio da incorniciare, le aspettative sul centrocampista olandese sono altissime. Sarà interessante vedere come si evolverà la sua carriera in Inghilterra e se riuscirà a mantenere le promesse di “uno dei migliori acquisti nella storia del club”. Di certo, il Manchester City ha trovato un nuovo diamante per il suo prezioso centrocampo.