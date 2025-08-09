Reijnders torna a segnare in Italia: doppietta dell’ex Milan nell’amichevole Palermo Manchester City 0-3

Reijnders, centrocampista ex Milan, è tornato a segnare nell’amichevole odierna tra il Palermo e il Manchester City: doppietta per lui

Serata di grandi emozioni e graditi ritorni al Barbera dove il Manchester City ha affrontato il Palermo in un’amichevole di lusso. L’incontro, attesissimo dai tifosi rosanero e dagli appassionati di calcio, ha visto brillare un volto noto al pubblico italiano: Tijjani Reijnders. L’ex centrocampista del Milan, ora in forza ai Citizens, ha infatti siglato una doppietta nella ripresa, ricordando a tutti le sue doti offensive.

L’amichevole è stata un’occasione imperdibile per la squadra di Filippo Inzaghi, il Palermo, di misurarsi con una delle compagini più forti del pianeta. Un test probante che ha messo in luce le capacità dei siciliani contro la potenza del Manchester City. La partita si è accesa fin da subito, con il City che ha imposto il proprio ritmo. Il primo a lasciare il segno è stato il temibile attaccante Erling Haaland, andato in gol al 25° minuto, confermando la sua fama di bomber implacabile.

Reijnders, un Ritorno Col Botto e Numeri da Ex Rossonero

Tuttavia, la scena è stata presto rubata dall’ex rossonero Reijnders. Il centrocampista olandese, che ha lasciato un ottimo ricordo a Milano, ha dimostrato di non aver perso il suo fiuto per il gol. Le sue due reti nella seconda frazione di gioco hanno sigillato la vittoria del Manchester City e hanno offerto uno spettacolo di altissimo livello ai presenti.

Ma quali erano stati i numeri di Reijnders durante la sua avventura con la maglia del Milan? In due stagioni trascorse a San Siro, il centrocampista olandese ha collezionato ben 104 presenze, mettendo a segno un totale di 19 gol e fornendo 9 assist. Cifre importanti che testimoniano il suo impatto nel centrocampo rossonero e la sua capacità di incidere anche in zona gol. La sua partenza aveva lasciato un vuoto, ma la sua prestazione odierna ha riacceso i ricordi dei tifosi milanisti.

Il Milan del Futuro: Tare e Allegri al Timone

Mentre il calcio estivo entra nel vivo con queste amichevoli internazionali, il Milan prosegue la sua marcia di avvicinamento alla nuova stagione con importanti novità dirigenziali e tecniche. La società rossonera ha infatti affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Igli Tare, una figura di grande esperienza nel panorama calcistico internazionale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la squadra. In panchina, invece, siederà un gradito ritorno: Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è tornato alla guida del Milan con l’ambizione di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, un obiettivo che i tifosi sperano possa concretizzarsi sotto la sua guida e la sapiente direzione di Tare.

L’amichevole tra Manchester City e Palermo, con la splendida doppietta di Reijnders, è stata un promemoria di quanto il calcio sia in continua evoluzione e di come i grandi campioni possano lasciare il segno in qualsiasi contesto. Un evento che ha arricchito il precampionato e ha offerto spunti interessanti in vista delle prossime sfide.