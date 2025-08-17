Reijnders Manchester City, debutto da sogno: gol, assist e MVP contro il Wolverhampton

Reijnders Manchester City, debutto pazzesco per l’ex Milan in Premier League: “Voglio aiutare la squadra con gol e assist”

Il nome di Tijjani Reijnders è di nuovo sulla bocca di tutti, ma questa volta non per le sue prestazioni con il Milan, bensì per il suo esordio da sogno in Premier League con la maglia del Manchester City. L’ex centrocampista rossonero è stato uno dei grandi protagonisti della netta vittoria per 4-0 del suo nuovo club contro il Wolverhampton, una prestazione che gli è valsa il premio di “Player of the Match”.

L’olandese non ha perso tempo per mostrare tutto il suo valore, mettendo a segno un gol e servendo un assist al suo debutto nel campionato inglese. Una partenza così folgorante non è comune, anzi, nella storia del Manchester City in Premier League, solo un altro giocatore aveva avuto un esordio simile: il leggendario Sergio “Kun” Agüero. Un paragone che rende perfettamente l’idea dell’impatto avuto da Reijnders e che fa riflettere su un talento che il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare ha dovuto lasciare partire.

Al termine della partita, Reijnders ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della BBC: “È un ottimo inizio, sono molto contento dell’assist, del gol e di un’ottima vittoria. È un ottimo inizio e ora dobbiamo continuare così“. Parole che tradiscono l’entusiasmo e la voglia di continuare su questa strada. L’olandese, che ha già dimostrato grande intelligenza tattica e visione di gioco, si è subito adattato ai ritmi intensi della Premier League.

Sui ritmi del campionato inglese, Reijnders ha dichiarato: “Ho visto l’intensità ed è piuttosto dura, ma è bello giocare in Premier League e segnare al debutto è sempre bello“. Una testimonianza della sua capacità di adattamento e della sua fisicità, caratteristiche che gli hanno permesso di imporsi immediatamente in un campionato tanto esigente. L’olandese ha poi parlato delle sue caratteristiche, definendosi un giocatore “box-to-box” e sottolineando il suo stile di gioco offensivo: “Cerco sempre di trovare spazio in area e di fare assist. Il mio stile di gioco è quello di essere un giocatore box-to-box e aiutare la squadra con gol e assist.“

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare cerca ancora il suo assetto definitivo, l’esordio di Reijnders in Premier League fa riflettere sulla sua cessione. Il club rossonero ha scelto di monetizzare, ma la partenza di un giocatore di questo calibro, soprattutto dopo una prestazione del genere, lascia un po’ di amaro in bocca ai tifosi. L’ex Milan ha dimostrato di essere pronto per i palcoscenici più importanti del calcio mondiale e il suo esordio da sogno è solo l’inizio di una nuova, esaltante avventura.