Reijnders Manchester City, l’ex Milan dimentica i rossoneri: «Con Guardiola posso migliorare ancora»

Reijnders Manchester City, le parole dell’ex Milan sulla sua nuova squadra e su Guardiola

Dopo una stagione da protagonista con il Milan, che lo ha consacrato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A, Tijjani Reijnders inizia ufficialmente la sua avventura in Premier League. L’ex rossonero, recentemente trasferitosi al Manchester City, ha parlato per la prima volta ai canali ufficiali del suo nuovo club, condividendo le sue emozioni e le sue ambizioni per il futuro. Le sue parole riflettono un mix di eccitazione, consapevolezza e una forte determinazione a mettersi alla prova nel campionato più competitivo del mondo.

L’olandese non ha nascosto il suo entusiasmo per la sua nuova avventura, sottolineando il fascino che la Premier League esercita su ogni calciatore. “Tutti parlano sempre della Premier League. Ora che ci giocherò, è una sensazione incredibile”, ha dichiarato Reijnders. “Non vedo l’ora di confrontarmi con il ritmo del gioco e con la qualità dei giocatori. Sono davvero emozionato, non vedo l’ora”. L’esperienza passata, con una partita giocata contro il West Ham, gli ha già dato un assaggio della fisicità che caratterizza il calcio inglese. “Ho giocato contro il West Ham in passato e ho percepito tutta la fisicità di una squadra inglese. Conosco un po’ le squadre inglesi. Attendo con impazienza i duelli a centrocampo con i miei diretti avversari e voglio dimostrare le mie qualità”.

Reijnders ha anche toccato l’argomento degli obiettivi stagionali, mostrando una mentalità vincente che si sposa perfettamente con l’ambizione del Manchester City. “La preparazione è andata bene. È stata dura, ma siamo pronti e io sono al 100%“, ha affermato con sicurezza. Per lui, il passaggio al club inglese rappresenta un’opportunità unica per arricchire il suo palmarès. “Per me, ora si tratta di vincere trofei con questo club. Giocare in Premier League e in Champions League e competere ogni anno per i trofei”.

Una delle motivazioni principali dietro la sua scelta è stata la possibilità di lavorare con uno degli allenatori più acclamati al mondo, Pep Guardiola. “È un motivo d’orgoglio, è uno dei migliori allenatori che ci siano”, ha detto Reijnders. “Diventare un centrocampista più completo è il motivo per cui ho scelto il Manchester City. Ho vissuto una buona stagione con il Milan, e si vuole sempre migliorare, proverò a raggiungere il mio massimo livello qui, con un allenatore e una squadra come questa penso di poter fare quei passi in avanti più velocemente e credo che imparerò molto”.

Mentre Reijnders si prepara a brillare in Inghilterra, il suo ex club, il Milan, sta iniziando un nuovo ciclo sotto la guida di Massimiliano Allegri e con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.