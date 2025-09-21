Reijnders deluso dopo il pareggio del Manchester City contro l’Arsenal: le parole dell’ex Milan

Reijnders, ex centrocampista del Milan, si è detto molto deluso dal pareggio del suo Manchester City contro l’Arsenal

Tijjani Reijnders, l’ex centrocampista del Milan, non nasconde l’amarezza dopo il pareggio per 1-1 tra il Manchester City e l’Arsenal. La partita, giocata nel cuore di Londra, si è rivelata un testa a testa avvincente, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per conquistare i tre punti. Nonostante la sua attuale militanza nel City, il giocatore olandese conserva un forte legame con il suo passato in rossonero, un club dove ha imparato l’importanza della resilienza e della mentalità vincente.

Ai microfoni di BBC Match of the Day, il commento di Reijnders è stato diretto e sincero, riflettendo la delusione di tutta la squadra per il risultato finale. “Purtroppo abbiamo subito il pareggio nel finale. È stata una partita difficile: abbiamo avuto alcune occasioni per passare sul 2-0, ma subire gol all’ultimo ci lascia delusi”, ha dichiarato il centrocampista. Queste parole sottolineano la frustrazione di non essere riusciti a chiudere la partita quando si era in vantaggio, un errore che ha permesso ai Gunners di riacciuffare il pari.

L’ex milanista ha poi messo in evidenza la notevole difficoltà di giocare in trasferta a Londra contro una squadra del calibro dell’Arsenal, un campo dove le sfide sono sempre intense. “Se sei avanti 1-0 vuoi portare a casa la vittoria, ma tutti sanno che giocare qui contro l’Arsenal non è semplice. Dobbiamo continuare a lavorare”, ha aggiunto, mostrando una prospettiva realista e una grande consapevolezza della forza dell’avversario. Questa dichiarazione riflette non solo l’analisi della singola partita, ma anche una visione a lungo termine, focalizzata sul miglioramento continuo.

Reijnders ha anche svelato i dettagli del suo assist decisivo che ha permesso a Haaland di segnare il gol del pareggio. “Inizialmente cercavo Doku, ma avrebbe dovuto superare un avversario. Erling invece era libero, quindi ho passato a lui”, ha spiegato l’olandese, dimostrando una visione di gioco eccellente e una capacità di prendere decisioni rapide e vincenti.

Nel contesto di questa partita, è interessante notare come l’eredità di Reijnders al Milan sia ancora ben viva. Sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, il Milan sta attraversando una fase di ricostruzione e i contributi di giocatori come Reijnders sono un esempio di come la formazione e la crescita in un club di alto livello siano fondamentali per il successo futuro. La sua esperienza e la sua maturità in campo sono il risultato di un percorso iniziato in rossonero, che gli ha permesso di diventare un protagonista anche a livello internazionale.

In conclusione, il pareggio contro l’Arsenal lascia un sapore agrodolce per il Manchester City e in particolare per Tijjani Reijnders. Nonostante la delusione per il risultato, le sue parole evidenziano la professionalità e la determinazione di un giocatore che, pur essendo ex Milan, continua a dimostrare il suo valore sui palcoscenici più importanti del calcio mondiale.