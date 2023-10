Reijnders svela il retroscena: «Mi voleva il Barcellona, ecco perché ho scelto il Milan»

Il centrocampista del Milan Reijnders ha parlato al Voetbal International dei motivi per cui ha scelto i rossoneri rispetto al Barcellona

«Il Barca mi voleva è vero, ma cercavano un vero numero 6. Il ruolo che aveva in mente il Milan mi si addice di più. Ne ho parlato a casa con mio padre e per noi il Milan è arrivato con il piano perfetto. Ho parlato per prima cosa con il direttore tecnico, poi con l’allenatore e ho avuto la sensazione che al Milan mi sarei sentito a casa in fretta. Questo è stato il caso. Non è nessun ripensamento sulla mia scelta. A Milanello devi girarti intorno e vedi tutte le foto dei top player e delle vittorie. Tutti erano contenti di avere un altro olandese in squadra. Giocatori come van Basten Gullit e Rijkaard sono vere leggende al Milan»