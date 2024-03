Reijnders a Milan Tv: «Facciamo bene ora e dopo la sosta! Sulla Nazionale..»

Reijnders è intervenuto nel pre partita di Verona Milan ai canali ufficiali del club. Ecco cosa ha detto il centrocampista rossonero

Le parole di Reijnders, intervenuto nel pre partita di Verona Milan, match valido per la ventinovesima giornata della Serie A 2023-24 ai canali ufficiali del club. Ecco cosa ha detto il centrocampista rossonero

LE PAROLE – «Sarà una settimana importante ricca di partite considerando anche gli impegni della Nazionale, bisogna far bene oggi e anche al ritorno dalla sosta. Nazionale? È un orgoglio farne parte e farò di tutto per rimanere in un gruppo così importante»