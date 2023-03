Regolamento IFAB: ecco i cambiamenti per il 2023/24

Regolamento IFAB: ecco i cambiamenti e le regole che sono state oggetto di verifica per la stagione 2023/24

L’IFAB(International Football Association Board) ha pubblicato un documento in cui riassume tutte le regole che sono state oggetto di verifica e che subiranno un cambiamento nel corso della prossima stagione sportiva. Ecco i dettagli

3 – I CALCIATORI: Chiarimento relativo alle persone in più sul campo di gioco quando viene segnata una meta segnata;

6 – GLI ALTRI UFFICIALI DI GARA: L’assistente dell’arbitro di riserva (RAR) può ora assistere l’arbitro come gli altri ufficiali di gara in campo;

7 – DURATA INCONTRO: I “festeggiamenti per il gol” diventano un punto separato nell’elenco delle cause di perdita di tempo per cui l’arbitro concede una tolleranza.

10 – DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELL’INCONTRO: Il termine “calci dal dischetto” deve essere sostituito da “calci di rigore”. Chiarimento che le ammonizioni e le diffide per gli ufficiali di squadra, così come per i giocatori, non vengono riportate ai rigori.

11 – FUORIGIOCO: Chiarimento delle linee guida per distinguere tra “gioco intenzionale” e “deviazione”.

12 – FALLI E SCORETTEZZE: Chiarimento sul fatto che se l’arbitro assegna un calcio di rigore per un’infrazione che un giocatore della squadra in difesa ha sfidato un avversario per il pallone (escluso il trattenere, tirare, spingere, ecc.) la stessa sanzione prevista per il tentativo di giocare il pallone. Cioè se l’infrazione interrompe o interferisce con un attacco promettente – nessuna ammonizione (nessun cartellino giallo); infrazione DOGSO – ammonizione (cartellino giallo). Inoltre, chiarimento sul fatto che l’allenatore della squadra senior presente nell’area tecnica non può essere sanzionato per un’infrazione commessa da un giocatore “non identificato”.

14 – CALCIO DI RIGORE: Chiarimento sul fatto che il portiere non deve comportarsi in modo tale da non mostrare rispetto per il gioco e per l’avversario. Ad esempio distraendo ingiustamente il calciatore.