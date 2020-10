Reggina, Menez: «Se sto bene posso giocare in Serie A. Ho riscoperto la voglia di sudare»

L’attaccante della Reggina Jeremy Menez ha parlato della sua nuova avventura in Italia e della sensazione di rinascita

Jeremy Menez, attaccante della Reggina, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando della nuova avventura in Serie B:

«Ho riscoperto la voglia di sudare e faticare dopo aver dormito quasi tre anni. In Turchia e in Messico non sono riuscito ad ambientarmi, non ci stavo con la testa volevo tornare dalla famiglia»

Sul tandem anziano con Denis – «Guardate che non conta l’età, ma come si vive e ci si allena. Visto Ibra? Io mi conosco, se sto bene posso giocare tranquillamente in A. Ho ancora voglia di essere protagonista».