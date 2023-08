Record Milan: la statistica raggiunta dopo la vittoria contro il Torino

Ieri sera il Milan ha battuto nettamente il Torino a san Siro. Una vittoria che fa eguagliare un record ai rossoneri

Record rossonero. Ieri sera il Milan ha battuto nettamente il Torino a San Siro grazie ai gol di Pulisic, Theo Hernandez e la doppietta di Giroud.

Come riporta la redazione di Opta, si tratta della quinta vittoria di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di sette successi consecutivi registrata tra maggio e agosto 2022.