Rebic sotto esame: allenamenti intensi a Milanello. Serve la svolta

Rebic sotto esame: allenamenti intensi a Milanello. Al croato serve la svolta anche in ottica futuro

Come scrive Tuttosport Stefano Pioli continua a sperare che Ante Rebic possa dare una scossa alla sua stagione. Servirà anche un atteggiamento diverso da parte sua, più aggressivo rispetto a diverse apparizioni nelle quali è apparso impacciato e fuori fase rispetto al momento storico della partita.

Nonostante il contratto fino all’estate 2025 il finale di stagione del croato potrebbe determinarne il futuro. Gli infortuni e il rendimento troppo ondivago pensano negativamente in tal senso. Negli ultimi giorni ha lavorato intensamente per aumentare il suo livello di forma e non è da escludere che possa partire dal primo minuto con il Bologna.