Rebic, l’ex Milan riparte dalla Croazia? Contatti in corso e fumata bianca vicina

Rebic, l’ex esterno del Milan e del Lecce tra le altre potrebbe ripartire dalla Croazia: trattativa avanzata con l’Hajduk Spalato

L’ex esterno del Milan, Ante Rebić, sembra essere sulla via del ritorno in patria, con un dialogo avanzato per un trasferimento all’Hajduk Spalato. La notizia, riportata dal giornalista Daniele Longo, suggerisce una svolta significativa nella carriera del calciatore croato, che dopo diverse stagioni lontano dalla Serie A potrebbe riabbracciare il campionato croato. Questo potenziale trasferimento segna un momento importante per Rebić, che cerca un nuovo inizio e un ruolo da protagonista dopo un periodo meno brillante in Turchia.

Dopo aver lasciato il Milan, Rebić si è trasferito al Besiktas, un’esperienza che non ha soddisfatto appieno le aspettative. Il suo tempo in rossonero è stato caratterizzato da alti e bassi, con sprazzi di grande brillantezza alternati a periodi di infortunio e minore incisività. Ricordato dai tifosi milanisti per la sua velocità, la potenza nel tiro e la capacità di incidere in momenti chiave, Rebić ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-2022. Tuttavia, le ultime annate lo hanno visto scivolare nelle gerarchie, rendendo un cambio di scenario quasi inevitabile.

L’Hajduk Spalato, uno dei club più prestigiosi e con una storia ricca in Croazia, rappresenterebbe per Rebić non solo un ritorno a casa, ma anche un’opportunità per rilanciare la sua carriera in un ambiente che conosce bene e dove potrebbe sentirsi maggiormente a suo agio. I tifosi dell’Hajduk sono noti per la loro passione travolgente e accoglierebbero un giocatore del calibro di Rebić con grande entusiasmo, sperando che possa portare la sua esperienza internazionale e la sua qualità tecnica a beneficio della squadra.

Questo possibile trasferimento si inserisce in un contesto calcistico in continua evoluzione, dove i movimenti di mercato sono dettati non solo dalle esigenze tecniche delle squadre, ma anche dalla volontà dei giocatori di trovare la situazione ideale per esprimere il proprio potenziale. Per il Milan, l’uscita di Rebić ha già lasciato spazio a nuove strategie. Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del nuovo allenatore Allegri, il club rossonero sta infatti delineando una nuova era, focalizzata su nuovi obiettivie un rinnovato progetto tecnico. La dirigenza milanista, con Tare in cabina di regia, è attivamente impegnata nella ricerca di profili che si adattino alla visione di Allegri, puntando a rinforzare la squadra in ogni reparto e a tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.

Il ritorno di Rebić in Croazia potrebbe dunque essere una mossa strategicaper tutte le parti coinvolte: per il giocatore, un nuovo capitolo in un ambiente familiare; per l’Hajduk, un rinforzo di qualità e un nome di richiamo; e per il Milan, la chiusura di un ciclo e l’opportunità di concentrarsi sui nuovi acquistisotto la guida di Tare e Allegri. Resta da vedere se le trattative si concluderanno positivamente e se Rebić calcherà nuovamente i campi della massima serie croata, ma le indicazioni di Daniele Longo suggeriscono che siamo molto vicini a una definizione.