Rebic e Leao, la Champions passa da voi: Pioli si affida allo strano duo

Rebic e Rafael Leao guideranno con ogni probabilità l’attacco del Milan nell’ultima gara contro l’Atalanta: gli alfieri di Ibra sono pronti

Rebic e Rafael Leao, tocca ancora a voi. Senza Ibra, che sarà comunque presente in panchina o in tribuna per dare carica alla squadra, i 2 attaccanti hanno nelle mani e soprattutto nei piedi il destino Champions del Milan. E Pioli sembra avere tutta l’intenzione di schierarli entrambi dal primo minuto.

IMPREVEDIBILITA’ E INDOLENZA – Tutti a Milanello si augurano che i due si svegliano con la luna nel verso giusto: capaci di vincere le partite da soli quando in giornata, completamente avulsi dalla manovra nelle serate no. Ma Rafa e Ante sanno che quella di domani sarà una prova senza appello: serviranno le loro versioni migliori per permettere al Milan di coronare il grande sogno Champions.