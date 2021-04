Real Madrid, Zidane sibillino: «Futuro? Il mio pensiero è chiarissimo»

Zinedine Zidane parla del suo futuro sulla panchina del Real Madrid: ecco le parole sibilline del tecnico dei Blancos

FUTURO – «Ad oggi non so nulla. Non guardo al futuro, né ora né quando si diceva che bisognava esonerare Zidane. Non cambia nulla, qui ci si sofferma sul presente, giorno dopo giorno. Nel calcio si può avere un contratto di quattro o cinque anni e poi andar via domani… Non significano nulla i contratti. Io sono contento qui, ma bisogna pensare alla gara di domani e a null’altro».