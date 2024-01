Razzismo Maignan, Ziliani attacca Abodi e Gravina: lo ha scritto dopo Udinese-Milan

Razzismo Maignan, Ziliani attacca Abodi e Gravina: lo ha scritto dopo i fatti di ieri sera durante Udinese-Milan

Paolo Ziliani è intervenuto sul proprio profilo Twitter per commentare quanto accaduto ieri sera a Maignan nel corso della sfida tra Udinese e Milan. Le sue parole.

ZILIANI – Se Abodi e Gravina hanno un minimo di dignità Udinese-Milan deve finire 0-3 a tavolino e creare finalmente un precedente. Invece di continuare a nascondere la sporcizia sotto il tappeto, illeciti della Juventus o episodi razzisti non importa, il caso-Maignan dev’essere colto al volo per segnare un punto di non ritorno in tema di guerra al razzismo Abbiamo i dirigenti di calcio più imbelli del globo terracqueo e quindi non succederà: ma è veramente un peccato che per la cretinaggine e l’inettitudine di chi guida il nostro movimento calcistico venga buttata al vento un’occasione d’oro, quasi irripetibile, per fare quello che dopo Udinese-Milan 2-3 (con partita sospesa per 6 minuti per ripetuti insulti razzisti nei confronti del portiere del Milan Maignan, che a fine primo tempo sullo 0-1 a favore del Milan, dopo aver protestato una prima volta con l’arbitro Maresca, si è rifiutato di lì a poco di continuare a giocare, si è tolto i guanti e si è diretto nel tunnel che porta agli spogliatoi accompagnato da tutta la squadra) sarebbe giusto, doveroso e urgente fare. Avendo ancora il tempo di farlo. Che cosa? È molto semplice.

Col consenso di tutte le componenti del calcio, dello sport e della politica, quindi dei ministro dello sport Abodi, del presidente del Coni Malagò, del presidente federale Gravina, del presidente e dell’Ad della Lega Serie A Casini e De Siervo, il giudice sportivo dovrebbe comunicare domani che la partita Udinese-Milan è stata data vinta al Milan 3-0 a tavolino: risultato che cancella il 3-2 acquisito sul campo e che viene sancito per punire il comportamento razzista della tifoseria dell’Udinese. Sarebbe un segnale forte, che diventa precedente e lo fa a costo zero (in fatto di eventuali code polemiche): non ci sarebbe infatti un solo tifoso né dell’Udinese – che la partita l’ha persa sul campo – né dell’Inter o della Juventus, della Fiorentina o della Lazio, dell’Atalanta o del Bologna che potrebbe lagnarsi per i 3 punti concessi al Milan. Il Milan i 3 punti li ha conquistati in partita: non riceverebbe quindi nulla più di quanto ha già guadagnato giocando e vincendo la gara in Friuli.

Non ci sarebbe insomma nessuna alterazione della classifica rispetto a quella che vediamo adesso: quella che vede il Milan terzo a 45 punti, a – 4 dalla Juventus e a – 6 dall’Inter e a + 11 sulla Fiorentina e a +12 su Atalanta e Bologna.