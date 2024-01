Razzismo Maignan, Thiago Motta: «Mike ha fatto la scelta giusta, chi l’ha aggredito…». Le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna, Thiago Motta ha parlato anche dei cori razzisti nei confronti di Maignan. Le sue parole.

SULL’EPISODIO DI RAZZISMO A MAIGNAN – «Non l’ho sentito, ma ho visto tutto ciò che è successo. Credo che in quel momento lui abba fatto la cosa giusta e spero che per il bene della nostra società riusciremo a progredire in fretta su questo argomento. Spero che chi ha aggredito malamente Maignan paghi le sue scelte amaramente. Da parte mia c’è tantissima stima nei suoi confronti».

LA CONFERENZA STAMPA DI THIAGO MOTTA ALLA VIGILIA DI MILAN-BOLOGNA