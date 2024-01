Razzismo Maignan, San Siro si illumina contro il razzismo: l’omaggio da brividi – VIDEO

Razzismo Maignan, San Siro si illumina contro il razzismo: l’omaggio da brividi dello stadio e dei tifosi

Bell’omaggio, al minuto 16 di Milan Bologna, al portiere rossonero Maignan vittima dei cori razzisti nell’ultimo match contro l’Udinese.

Minuto 16 di Milan-Bologna pic.twitter.com/hDx7UpiBbp — Daniele Longo (@86_longo) January 27, 2024

Il Milan ha voluto mantenere alta l’attenzione sul tema della discriminazione. La partita si è interrotta per qualche istante. Ai tifosi è stato chiesto di accendere le torce dei propri smartphone per trasformare lo stadio in un mare di luce contro le tenebre del pregiudizio.