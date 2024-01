Razzismo Maignan, Trefoloni applaude Maresca: «Ottimo da arbitro e da uomo»

Dopo gli episodi di razzismo nei confronti di Maignan in Udinese Milan, Trefoloni ha elogiato l’operato di Maresca

Le parole di Trefoloni ad Open VAR su DAZN dopo gli episodi di razzismo nei confronti di Maignan in Udinese Milan, sull’operato di Maresca:

LE PAROLE – «Maresca tutto bene, dal punto di vista regolamentare ha seguito la procedura alla lettera, ma anche a livello di uomo si è comportato al meglio, ha saputo rivolgersi a Maignan, provato da quanto stava accadendo, facendo capire che lui insieme agli altri stavano vigilando. Non si è distaccato dall’evento, ma l’ha vissuto in contemporanea non solo come arbitro ma come uomo»