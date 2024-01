Razzismo Maignan, come sta ora il portiere? Rivelazione di Pioli e quei complimenti all'Udinese...

Stefano Pioli , intervenuto in conferenza alla vigilia del match tra Milan e Bologna, è tornato sugli episodi di razzismo contro Maignan

IL CASO MAIGNAN HA INSEGNATO QUALCOSA – «Mi auguro proprio di sì. L’Udinese si è comportato in modo ineccepibile per come ha gestito la situazione, certi episodi devono essere cancellati in un ambiente dove il 99,9% di persone va a vedere sport. La partecipazione che c’è stata da parte di tutti, contro ogni episodio di discriminazione, va portata avanti. Bisogna agire con fermezza. Mike l’ho visto sereno, forte, fiero del sostegno ricevuto da tutto il mondo Milan. Ha lavorato bene».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN BOLOGNA