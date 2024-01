Razzismo Maignan, Nosotti duro: «Chi lo ha insultato era consapevole, andrebbe preso questo provvedimento»

Razzismo Maignan, Marco Nosotti, giornalista, ha commentato gli insulti piovuti sul portiere durante Udinese-Milan

Ospite a Sky, Marco Nosotti ha parlato così degli insulti razzisti a Maignan in Udinese-Milan:

PAROLE – «Siamo rimasti indietro, nel 2024 non è possibile fare così, non è nemmeno una questione del tipo, voglio sfogarmi e urlo contro un avversario, qui si parla di razzismo, non è un semplice insulto. Chi ha osato insultare così Mike, era ben consapevole, non vanno più fatti entrare allo stadio».