Razzismo Maignan, Caressa confessa: «Complimenti a Maresca ma ho paura di un aspetto»

Razzismo Maignan, Fabio Caressa ha fatto i complimenti all’arbitro Maresca per la gestione della situazione: le dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha parlato così dei fatti di Udinese-Milan che hanno visto coinvolto Mike Maignan:

PAROLE – «Innanzitutto faccio i complimenti all’arbitro Maresca, è stato intelligente e sensibile in un momento complicato da gestire. Ciò che è successo a Mike Maignan è stato indecente, certa gente va presa e allontanata dagli stadi, non ci sono giustificazioni, se sei un razzista è perchè credi in qualcosa di sbagliato. Mio figlio sta crescendo in questa generazione e ho paura per lui, ci sono dei valori che si stanno perdendo, c’è poco rispetto, i social dovranno aiutare a diffondere messaggi sani e di umanità».