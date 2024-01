Razzismo Maignan, comunicato UFFICIALE dell’Udinese: banditi a vita gli altri 4 responsabili degli insulti

Razzismo Maignan, arriva il comunicato UFFICIALE dell’Udinese: banditi a vita gli altri 4 responsabili degli insulti

Arrivano novità importanti relative ai “protagonisti” in negativo degli insulti di razzismo rivolti nei confronti di Mike Maignan nel corso di Udinese Milan. Dopo aver individuato altri 4 responsabili, il club bianconero ha pubblicato un comunicato ufficiale.

LA NOTA – «Udinese Calcio, in seguito all’individuazione di ulteriori 4 responsabili degli insulti razzisti a Maignan, comunica di avere bandito a vita dal Bluenergy Stadium anche i 4 soggetti in questione.

Come accaduto fin dal primo momento, il club ha proseguito e prosegue il proprio lavoro al fianco della Questura confermando assoluta fermezza nel punire i colpevoli a riprova dell’impegno concreto contro ogni discriminazione».