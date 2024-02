Razzismo Leao: il duro messaggio social di condanna del Milan – FOTO

Il commento razzista di un tifoso ai danni di Leao dopo Monza Milan, la risposta del portoghese che ha ripostato nelle proprie storie Instagram il messaggio e ora è arrivato anche il messaggio di condanna del club a sostegno del proprio giocatore contro ogni forma di razzismo:

Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo.@RafaeLeao7 we stand with you. In our fanbase and in football, there’s no room for racism. #WeRespAct

— AC Milan (@acmilan) February 20, 2024