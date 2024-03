Ravezzani difende i rossoneri: «Il Milan non ha colpe se Di Bello sbaglia e Pellegrini fa la figura del fesso». Le parole del giornalista

Fabio Ravezzani ha parlato ai microfoni di QSVS TeleLombardia dell’arbitraggio di Lazio-Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «A me sembra una vittoria sostanzialmente meritata del Milan, anche se è comprensibile che la Lazio sia irritata con l’arbitro; finire in 8 con tre espulsioni, tra cui la terza molto disponibile. Il Milan non ha colpe se Di Bello, che è uno degli arbitri meno interessanti della Serie A, con una carriera costella di prestazioni negative, ha sbagliato completamente l’interpretazione della partita e non è colpa del Milan, soprattutto, se Pellegrini fa la figura del fesso; è una espulsione anomala, ma in termini di regolamento è indiscutibile. Pellegrini è un professionista e lo deve sapere: non puoi fermare tu il gioco e il tuo avversario se ritieni che il tuo giocatori necessiti di assistenza, tra l’altro poi Castellanos si rialza senza problemi… Se l’arbitro va avanti, si gioca. Pellegrini prima cerca di fermarlo, poi affossa Pulisic: il rosso è indiscutibile. Forse Di Bello avrebbe potuto avere una forte tolleranza. Da quel momento in avanti, il Milan, nonostante i limiti attuali, ha esercitato una pressione superiore, ha segnato un gol annullato per uno spicchi di ginocchio e poi ha segnato il gol della vittoria. Il Milan non ha colpe sull’arbitraggio: affidare a Di Bello una partita delicata è stato evidentemente un errore».