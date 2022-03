Ravezzani attacca Sala: «Desolanti le sue parole sul nuovo San Siro»

Intervenuto su Twitter, Fabio Ravezzani ha commentato in questi termini le parole di Beppe Sala sul nuovo stadio di Milan e Inter:

Premesso: non ho pregiudiziali su San Siro. Milano sta crescendo in modo esponenziale per merito di amministrazioni precedenti. Da anni tutto ristagna intorno a dibattiti politici infiniti. Ma che il sindaco con arroganza dica: Milano ha anche altro a cui pensare è desolante. https://t.co/kPpIgn2ScJ

