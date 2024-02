Esonero Gattuso, Ravanelli sorpreso: il suo commento

Esonero Gattuso, Ravanelli sorpreso: il commento dell’ex attaccante sulla scelta del club francese. I dettagli

Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di beIN SPORTS dell’esonero di Gennaro Gattuso dal Marsiglia, che ha annunciato l’arrivo di Jean-Louis Gasset (il tecnico esonerato a Coppa d’Africa in corso dalla Costa d’Avorio). Ecco le parole dell’ex attaccante sul tecnico e calciatore ex Milan:

PAROLE – «Sono sorpreso, pensavo che Rino fosse l’allenatore perfetto per il Marsiglia. Lo conosco come nessun altro, è una persona straordinaria, sempre disponibile. Molto professionale. Nelle ultime settimane ho visto che aveva problemi con i risultati. La squadra non era più la stessa. L’OM è un club importante, abituato a vincere e restare ai vertici del campionato francese. A pagare è sempre l’allenatore, anche se pensavo avesse ancora una chance. Mi fa male perché Rino è una persona a cui sono molto legato. L’OM è sempre nel mio cuore. Se arriva una telefonata sono sempre disponibile. Non solo come allenatore».