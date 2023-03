Ravanelli: «Il Milan può avere problemi enormi a fine stagione». Le parole dell’ex calciatore sul momento del club rossonero

Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di Pressing del momento del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il Milan è una squadra che non c’è fisicamente, arrivano sempre secondi sulla palla. Non bisogna parlare solo di Leao, non è l’unico problema. In questo momento il Milan sta facendo tutto fatica. Ha un rendimento altalenante, ha alternato partite buone a partite deludenti come quella di Udine. Non vorrei che il passaggio del turno in Champions abbia nascosto tanti problemi del Milan che potrebbero essere poi un problema enorme a fine stagione. Se la Juventus dovesse riavere i 15 punti vorrebbe dire che ci sarebbero sei squadre per tre posti in Champions. Va bene che sono ai quarti, ma se poi esci e non arrivi tra le prime quattro è un trauma enorme».